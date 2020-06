La Photo du Jour : Une rentrée pas comme les autres

Les écoles primaires ont accueilli tout leur petit monde, ou presque, comme ici l'école maternelle Rostand de Châtenoy-le-Royal ou visiblement les enfants étaient heureux de retrouver copains et copines, à une ou deux exceptions prêt ou le calin maternel était nécessaire avant de franchir la porte de l'école.

Un accueil chaleureux des équipes d'enseignantes et des assistantes. On sentait visiblement et aussi à entendre les enfants une réelle envie de retrouver une vie scolaire quasi normale pour ces quelques jours restant avant les grandes vacances. Et puis pour le voisinage direct un retour à une vie nettement moins confinée.

JCR