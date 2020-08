Fanny et Philippe se sont dits Oui !

Il a appartenu à Roland Bertin, Premier Adjoint au maire de Châtenoy-le-Royal, d’officier pour de mariage de ce samedi caniculaire du 8 aout 2020

Un mariage qui a uni :

Philippe, Emile Guénot, né le 19 mars 1966 à Chalon-sur-Saône, fils de Emile, François Guénot et de Andrée, Madeleine, Marguerite Jacquet

avec

Fanny, Gaëlle Martinez, née le 12 mars 1979 à Saint-Rémy (71), fille de Jean, Paul, Delphin Martinez et de Annie, Lucienne Petiot

Les époux sont domiciliés à Chalon-sur-Saône.

Une union qui a pu se faire en présence des témoins respectifs de chacun, Gaëlle, Martinez épouse Lafond, Thomas Guenot, Ethan Marmillon-Martinez et Jérémy Guenot

Notre site www.info-chalon.com renouvelle ses félicitations et tous ses voeux de bonheur aux époux.

JCR