L’Amicale Boules de Châtenoy-le-Royal a repris la compétition

Les entraînements Boule Lyonnaise et Pétanque ont repris en juin avec le respect des directives gouvernementales et Fédérales pour amener à un retour à la compétition.

L’Amicale Boules de Châtenoy-le-Royal a organisé trois rencontres amicales entre sociétaires en juin, juillet et aout réunissant une trentaine de participants chacune.

La compétition à repris avec le Maître Joueur Pétanque le 29 août, la Coupe de France le 30 août, le Maître Joueur Boule Lyonnaise le 5 septembre et ce dimanche 13 septembre 2020, à partir de 14h à l’Espace André Savoy l’ABC recevra le club d’Etang sur Arroux dans le cadre de la Coupe Départementale des Clubs

La reprise de l'école de pétanque est prévue quant à elle, pour le mercredi 30 septembre 2020 avec une dizaine de jeunes actuellement adhérents.

Quelques résultats

Le Maitre Jouer en Pétanque a eu lieu le 29 aout à l’Espace André Savoy. Avec une

forte participation de 32 joueurs pour détrôner Hervé Bernard, maitre joueur 2019. En Finale Christian Greusard bat Edouard Gomez 13/12 et les 1/2 finalistes étaient Gael Mouget et Gilbert Demont.

A noter la participation de deux jeunes de l'école de pétanque, Benjamin et Matthieu Berbiget

Pour la Coupe de France des Clubs qui s’est déroulée également à l’Espace André Savoy, le 30 aout 2020, l’ABC recevait l’équipe de La Celle-en-Morvan, équipe qu’elle avait d’ailleurs rencontrée en 2019 pour cette même compétition.

L’équipe avait comme capitaine Daniel Vieublé et comme joueurs : Lucette Vieublé, Marcelle Bernard, Hervé Bernard, Cédric Buisset, Michel Desarmenien, Pascal Legoux, Xiong Soler, Xiong Christian et Gilbert Demont

Belle performance de l’équipe qui partage les points aux tête a tête (6/6) prend l'avantage aux doublettes (12/9), mais perd les deux triplettes (12/19( alors qu'une seule suffisait pour la victoire.

Dernière compétition du moment avec le Maitre Joueur en Lyonnaise, sur le boulodrome Berlioz et ce le samedi 5 septembre 2020. Une bonne participation avec 19 joueurs pour succéder à Daniel Guillot, Maitre Jouer 2019.

En finale le favori Fabrice Vincent bat Bernard Jolivot, quant aux 1/2 finaliste ce sont deux pétanqueurs Pascal Maret et Daniel Vieublé. A noter la participation du jeune Matthieu Berbiget



JC Reynaud