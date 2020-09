Ouverture de la Boulangerie Pâtisserie Benjamin Jouvenceaux ce Jeudi 1er octobre.

Ce mercredi c’est la pleine effervescence à la boulangerie pâtisserie du 10 Avenue Charles de Gaulle pour les derniers préparatifs, jeudi c’est le grand jour pour le nouveau propriétaire

La boulangerie pâtisserie, reprise par un tout jeune patron boulanger pâtissier Benjamin Jouvenceaux, rouvre ses portes à la clientèle.

Agé de 25 ans, originaire de Saint Marcel, il a préparé un CAP/BEP en alternance de boulanger à la boulangerie de Saint Rémy et au CIFA de Mercurey, ensuite il a passé un CAP de pâtissier. Cinq ans d’apprentissage au même endroit où il va rencontrer 2 patrons successifs et apprendre différentes techniques qui lui serviront pendant deux ans comme ouvrier boulanger pâtissier dans le même établissement. Il poursuivra son chemin en faisant deux ans à Charnay les Mâcon.

Aujourd’hui, il est son propre chef avec, pour l’épauler dans sa tâche, l’ensemble du personnel qui était en place précédemment : Marc et Lola au laboratoire et Laurence à la vente. Clara nouvelle employée sera aussi à la vente.

Nouveauté : un rayon snack où il sera possible de trouver pizzas, sandwichs, salades…et d’autres choses.

Le magasin sera ouvert du lundi au samedi de 6h30 à 19h30, le dimanche de 6h30 à 13h00. Fermeture hebdomadaire le mardi

C.Cléaux