La SPA de Châtenoy-le-Royal dotée d’un nouveau véhicule

Gilles Platret, Maire de Chalon sur Saône, a livré en personne le Renault Kangoo à la SPA de Châtenoy-le-Royal

L’association SPA de Châtenoy-le-Royal, est présidée par Martine Tardy. La SPA initialement tournée vers l’accueil, le placement des animaux abandonnés, la garderie et la pension est, depuis 2012, liée par contrat à la ville de Chalon sur Saône. Ce contrat prévoit entre autre que les animaux errants, récupérés par les agents des espaces verts de la ville (parfois sur réquisition de la police municipale ou nationale), soient amenés et pris en charge par la SPA.

En 2017 la ville centre lui confie l’exploitation de la fourrière et du lieu de dépôt. Les interventions réalisées et les prestations fournies s’inscrivent dans le cadre de la protection animale. La ville de Chalon reverse à la SPA une redevance pour service rendu qui s’élève à 25 631,65 € pour l’année 2020.

Pour effectuer ces diverses actions, le refuge utilisait un véhicule devenu vétuste, Un outil en bon état et bien équipé pour transporter les animaux dans de bonnes conditions devenait indispensable.

La ville de Chalon sur Saône a remis, ce jeudi soir en présence de Vincent Bergeret, Maire de Châtenoy-le-Royal, de Monique Brédoire conseillère chargée de mission ̏développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain˝, et d’élus, à l’association un véhicule Kangoo de faible kilométrage appartenant précédemment aux espaces verts chalonnais.

Une aide financière sous forme de subvention va permettre l’équipement de ce véhicule.

C.Cléaux