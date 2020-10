Emmanuelle Landré, nouvelle directrice du CCAS l’Arc en Ciel

Nommée courant juillet 2020, Emmanuelle Landré prend ses marques dans une structure sociale à sa convenance et chaleureuse.

La commune de Châtenoy-le-Royal et son centre Communal d’Action Social sous l’appellation l’Arc en Ciel, Espace Solidarité Famille, était sans directrice depuis quelques années. Une nouvelle orientation semble être donnée quant à la gestion du CCAS face au suivi de l’ensemble immobilier que sera la Résidence pour Seniors dont les travaux sont forts avancés.

Pour se faire une décision a été prise de désigner une Directrice en la personne de Emmanuelle Landré, originaire de Givry, mère de deux enfants et ravie de cette nomination qui revêt un caractère d’emploi à durée indéterminé.

Emmanuelle Landré n’est pas une inconnue dans le monde du Social puisque pendant 13 ans elle a été responsable des services d’aide à domicile du canton de Givry (17 communes). Durant 4 ans elle a été assistante de direction du pôle services à la personne au sein de la Mutualité Française de Saône et Loire et décide de reprendre des études qui lui feront obtenir son diplôme universitaire de gérontologie lui permettant ainsi de prendre la direction de l’EPHAD du château de Charréconduit à Châtenoy-le-Royal et dépendant de la ville de Chalon sur Saône.

Elle obtient également un diplôme universitaire de gestion et administration des associations ainsi qu’un Master en sociologie sur un sujet important : vieillissement et société.

Elle aura la charge durant 4 ans de la Maison des Seniors de Chalon sur Saône qui assure : un portail Senior, des services auxiliaires de vie, des résidences autonomie, un service de lutte contre l’isolement et un service lien social.

Pour arriver le 6 juillet 2020 comme nouvelle directrice du CCAS de Châtenoy le Royal dont on sait combien est importante son action sur la commune.

Outre l’accueil, un service des gestion administrative, financière, des logements sociaux ou encore la téléalarme et le portage de repas, le CCAS a d’autres missions :

S’agissant du maintien à domicile, il assure le service d’auxiliaires de vie en mode mandataire afin d’aider les employeurs que sont les personnes âgées. Ce sont une trentaine d’auxiliaires de vie à gérer pour environ 90 usagers.

Pour ce qui concerne l’aspect social et familial, le CCAS assure un accompagnement social mais aussi en organisant des actions individuelles et collectives ( « P’tit dej » du mardi, ateliers bien-être, bourse de puériculture, soirée à thème, ateliers cuisine, etc …).

Un éducateur sportif assure des animations sportives jeunesse, hors temps scolaire. Il est aussi présent dans la Section Sportive Football du Collège Aragon, auprès des écoles primaires du CP eu CM2 ou encore des activités physiques en direction des personnes âgées.

Le CCAS Arc en Ciel c’est également le centre social et de loisirs avec un service à l’enfance, à la jeunesse avec l’Espace Royal Jeunes, les ATSEM, et l’animation périscolaire.

Comme on peut s’en rendre compte le domaine social est vaste et une telle structure se devait d’avoir une nouvelle directrice.

JC Reynaud