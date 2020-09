«Ondine» jeudi au Mégarama Axel

La Bobine vous donne rendez-vous, demain, jeudi 24 septembre, à 19 heures et 21 heures, pour «Ondine», un drame troublant sur la passion amoureuse. Plus de détails avec Info Chalon.

Jeudi, à 19 heures et 21 heures, La Bobine donne rendez-vous aux cinéphiles Chalonnais, au Mégarama Axel, pour «Ondine» (2020), un film franco-allemand, plein de tendresse et de passion, écrit et réalisé par Christian Petzold («Cuba Libre», «Barbara»), d'après le mythe de l'Ondine, séduisante créature des eaux tombée amoureuse d'un être humain promis à la mort s'il l'abandonne, noyé dans les larmes de la belle naïade.



Synopsis : «Ondine vit à Berlin, elle est historienne et donne des conférences sur la ville. Quand l'homme qu'elle aime la quitte, le mythe ancien la rattrape : Ondine doit tuer celui qui la trahit et retourner sous les eaux…»



Avec Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree et Jacob Matschenz.



Comme vous le voyez, dans ce film, il n'est question que d'amour fou.



Un tourbillon de sentiments, qui sort ce mercredi 23 septembre, a valu à son interprète principale Paula Beer (la diaphane Anna du «Frantz» de François Ozon) de recevoir l'Ours d'Argent de la meilleure actrice à la 70ème édition du Festival international du film de Berlin, le film se voyant également décerner le Grand prix de la critique internationale à cette même Berlinale 2020.



Un univers de silence et de mystères hanté par l'Adagio du concerto en ré de Jean-Sébastien Bach, ce qui ajoute un peu plus à sa beauté, à découvrir sans tarder!

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati