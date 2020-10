Ciné-ma différence vous donne rendez-vous samedi au Mégarama Chalon-sur-Saône pour «Poly»

Ciné-ma différence, ce sont des séances de cinéma ouvertes à tous et adaptées pour les personnes dont le handicap entraîne des troubles du comportement. Ce samedi,à 13 heures 45, l'association vous propose «Poly», une très jolie comédie rurale pour toute la famille. Plus de détails avec Info Chalon.

L'équipe de Ciné-ma différence Chalon-sur-Saône est heureuse de vous annoncer son grand retour, avec à l'affiche, «Poly», le dernier film de Nicolas Vanier, samedi 24 octobre 2020, à 13 heures 45, au Multiplexe Mégarama Chalon-sur-Saône.



Il s'agit d'une séance organisée par l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés de Saône-et-Loire (APAJH71), en partenariat avec Mégarama.



Synopsis: «Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise. L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette est maltraité .Elle décide de le protéger et d’organiser son évasion ! Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et Poly s’embarquent dans une cavale pleine de rebondissements, un véritable voyage initiatique et une incroyable histoire d’amitié…»



Avec François Cluzet, Julie Gayet, Élisa de Lambert et Patrick Timsit.



Voici les nouvelles règles pour la santé àune séance Ciné-ma différence :



Les bénévoles :

• Les bénévoles m'accueillent sans me toucher.

• Les bénévoles ont un gilet jaune.

• Les bénévoles portent un masque.

• Les bénévoles peuvent m’aider sans me toucher.

Dans l'entrée du cinéma et les couloirs :

• Je me lave les mains avec du gel désinfectant.

• Je porte un masque si je peux.

• Je reste à plus de 1 mètre des autres personnes.

Dans la salle :

• Je m’assois.

• Je porte un masque si je peux.

• Je laisse un siège vide entre moi et une personne que je ne connais pas.

• Je peux me lever mais je ne touche pas les autres personnes.

• Je peux marcher mais je reste à plus de 1 mètre des autres personnes.

Après le film :

• Je porte un masque si je peux.

• Je reste à plus de 1 mètre des autres personnes.

• Les bénévoles me disent au revoir sans me toucher.

Bonne séance Ciné-ma différence !

Une très jolie adaptation du feuilleton culte des années 1960 pour toute la famille!

Où? Quand?



Mégarama Chalon

1 Rue René Cassin

71100 Chalon-sur-Saône



À 13 heures 45.

Tarif : 6 euros la place et 5 euros pour les moins de 16 ans.

Informations et inscriptions:



Site Internet et adresse électronique (e-mail) : [email protected] ou [email protected]

Téléphonique (fixe) : 03.85.46.00.96

Informations pratiques:



Présence de bénévoles

Version sourds et malentendants

Réservation obligatoire pour les personnes en fauteuil roulant qui devront avertir l'association de leur venue par mail ([email protected]) ou par téléphone au 03.85.46.00.96.

Port du masque obligatoire.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati