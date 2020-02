24 janvier 2020 : l’évêque d’Autun va à la rencontre des vignerons.

Mgr Benoit Rivière vient rencontrer, écouter et échanger avec les acteurs du monde de la vigne et du vin.

Durant une journée, vendredi 24 janvier 2020, Mgr Benoit Rivière, évêque du diocèse d’Autun ira en direction des acteurs du monde de la vigne et du vin, à travers une grande journée d’échange et participative.

Une journée qui commencera par la visite de la Coopérative de Buxy pour ensuite se diriger vers Saint Désert au sein de la Maison Diocésaine et permettre à tous les vignerons qui le souhaitent de participer à des ateliers-debat autour de trois thématiques : environnement, solidarité et gestion de la ressource humaine.

Un repas partagé permettra à chacun de se joindre à ce repas en apportant une bonne bouteille à mettre en commun.

Viendra ensuite l’heure de la restitution des ateliers-débat et d’échanger avec l’évêque par un ajout de témoignage. A l’issue de cette journée une messe sera célébrée à la chapelle de la Maison Diocésaine.

Il est possible de rejoindre cette journée en fonction des disponibilités de chacun.

Pour de plus amples renseignements et informations :

[email protected] ou téléphone 06 80 28 79 96

JC Reynaud