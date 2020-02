MUNICIPALES - A Saint Désert, Daniel Christel repart avec "une équipe dynamique"

La liste "Une équipe dynamique pour Saint-Désert" tient sa réunion publique le 28 février

Réunion Publique de la liste "Une équipe dynamique pour Saint-Désert" conduite par Daniel CHRISTEL le vendredi 28 février 2020 à 19h00 Salle des Rocheriaux.

Les candidats à l'élection municipale des 15 et 22 mars 2020 vous invitent à une réunion publique d'échanges sur le bilan du mandat 2014-2020, la présentation des candidats et du programme pour les six années à venir.