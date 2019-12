«Pablo Neruda, j’avoue que j’ai vécu» ce soir au Théâtre du Grain de Sel

Ce samedi soir, les Bibliambules vous convient au Théâtre du Grain de Sel, pour la lecture d'ouvrages poétiques et autobiographiques du grand poète chilien du XXème siècle, Pablo Neruda, chantre de l'Amérique latine et des idées communistes. Plus de détails avec Info Chalon.

Dans le cadre de son festival «La vie comme elle bat», l'association Les Bibliambules vous donnent rendez-vous, ce samedi soir, à 20 heures, au Théâtre du Grain de Sel, pour «Pablo Neruda, j’avoue que j’ai vécu».



Synopsis:Le 12 juillet 1904 naquit à Parral, dans la région méridionale du Chili, Ricardo Neftali Reyes Bosoalto. Il fut l’enfant des forêts humides et des soubresauts de la cordillère. De sa prime jeunesse à Témuco jusqu’à ses années d’étudiant misérable à Santiago et Valparaiso il cultiva le goût des mots, de l’amour, de la nature sauvage. Le refus de l’injustice et un lien indéfectible avec son peuple furent les floraisons naturelles de ces jeunes années ; elles lui inspirèrent des thématiques qui allaient tout au long de sa vie ensemencer le jardin de son œuvre.



Conception : Nathalie et Philippe Barlaud.

Lecture : Nathalie Barlaud, Colette Andriot, Omar Orlando Zeballoss et François Olivi.

Guitare : Philippe Barlaud.



Les Bibliambules vous proposent, à travers des extraits d’ouvrages poétiques et autobiographiques de suivre les premiers pas vers l’écriture de celui qui sera connu plus tard sous le nom de Pablo Neruda, chantre de l'Amérique latine. De ce chemin surgiront les mots puissants d’une poésie trouvant sa source dans les réalités du monde, accessible à tous, au service des opprimés… une poésie qui descend dans la rue et participe au combat tout en gardant sa part de mystère et d’élégance : une poésie qui surgit de l’esprit de Pablo mais qui de renie rien de Ricardo.



Renseignements et réservations (Tél.) 06.86.21.06.71. ou (e-mail) [email protected]

Durée : 1 heures 10 environ.

Tarif : 8 euros.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati