Le Musée Denon rouvre ses portes

Depuis ce lundi 25 mai, le musée Denon accueille à nouveau son plublic, avec des conditions de visite et mesures sanitaires adaptées : port du masque obligatoire, nombre limité de visiteurs dans le musée et par salle, mise à disposition de gel hydroalcoolique,... Tout est mis en place pour la sécurité des visiteurs et du personnel.