Art contemporain  Conflu’Art aux anciennes halles de Verdun-sur-le-Doubs jusqu’au 27 août

Lorsqu’arrive la mi-août revient le temps de Conflu’Art, l’exposition-vente d’art contemporain organisée à Verdun-sur-le-Doubs par l’Office de Tourisme Saône Doubs Bresse.

Au fil des années Conflu’Art, organisé par l’Office de Tourisme Saône Doubs Bresse en partenariat notamment avec le Conseil départemental de Saône-et-Loire, la Communauté de communes Saône Doubs Bresse et la commune de Verdun-sur-le-Doubs, est devenu au cœur de l’été l’événement phare autour de l’art contemporain en Bresse Bourguignonne. Contrairement à de nombreuses manifestations l’édition 2020 n’a pas été annulée et les neuf artistes invités par Mireille Fouchécourt et son équipe vous donnent rendez-vous tous les jours jusqu’au 27 août aux anciennes halles de Verdun-sur-le-Doubs. « Pour cette quinzième édition, comme d’habitude, nous avons choisi des artistes professionnels locaux et nationaux, dont certains exposent même à l’international » souligne la directrice artistique de l’exposition.

Venez faire leur connaissance... Si vous vous intéressez à l’art contemporain une visite en effet s’impose. Mais n’oubliez pas votre masque ! Les peintres Anne Auger, Claire Finotti, Nicolas Maréchal et David Ribeiro, les sculpteurs Yannick Chirat, Alain Cognolato, Bernard Denis et Annick Dumarchey et le photographe Pierre Bottex se feront un plaisir de vous présenter leurs œuvres.

Une interaction entre le peintre et la danseuse

Rendez-vous à ne pas manquer samedi 22 août à 19 heures, place Charvot, avec « Performance peinture dansée » sur le thème « Les femmes qui courent le temps ». Une performance de danse contemporaine où la peinture prend vie, du pinceau au mouvement. Une rencontre entre le peintre et l’une des femmes qui courent le temps. L’interaction entre deux artistes. Le peintre David Ribeiro et la danseuse Giovanna Delorme-Décauché.

Conflu’Art 2020 jusqu’au 27 août de 10 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures aux anciennes halles de Verdun-sur-le-Doubs. Entrée libre.

Pour plus d’informations : Office de Tourisme Saône Doubs Bresse, tél : 03.85.91.87.52. E-mail : [email protected] https://www.tourisme-verdun-en-bourgogne.com

Gabriel-Henri THEULOT