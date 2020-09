JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE - Rencontrez les élites de Bibracte !

Les 19 et 20 septembre - Journées gratuites

Sur le site archéologique

Mettez vos plus beaux atours (ou pas) et rejoignez-nous dans le quartier aristocratique de Bibracte. Vous y découvrirez la « domus » PC1, construite sur un plan typique des riches maisons romaines. Comment vivaient ses habitants ? Quelles ont été les innovations apportées par les Romains dans le domaine de la construction?

En regard de ce bâtiment, vous découvrirez les résultats de la campagne de fouille 2020 menée par le chantier-école de Bibracte sur la domus PC2. Ce bâtiment est toujours en cours de fouille et nous vous proposons une plongée dans la documentation et les méthodes appliquées par les archéologues pour comprendre cet habitat monumental. Au programme, présentation d’une sélection d’objets mis au jour, de la documentation de terrain et des innovations numériques actuellement testées sur la fouille.

Visites commentées, départ toutes les 30 minutes, de 14h à 17h30. Rendez-vous directement sur la grande maison romaine PC2, dans le quartier du Parc aux Chevaux. Accès possible à pied ou en voiture. Plan du site disponible gratuitement à l’accueil du musée.

Au musée

Pour vraiment tout savoir sur les élites de Bibracte, continuez la visite au musée pour découvrir les collections permanentes liées aux occupations des domus. Un guide vous accompagne pour une visite thématique du musée, mais vous pouvez également parcourir librement le reste des collections, à votre rythme.

Visites commentées, départ toutes les 30 minutes, de 14h à 17h30. Rendez-vous à l’accueil du musée.

Exposition Portrait de territoire / Le pays du Beuvray

Au musée, l’exposition temporaire vous ouvre ses portes pour une visite guidée exceptionnelle. Le territoire du Haut-Morvan y est mis à l’honneur et nous découvrons comment ses habitants ont façonné ses paysages au cours des 2000 ans d’occupation. A la croisée des études scientifiques, des témoignages et des observations photographiques, vous pourrez saisir un portrait de territoire unique.

Visite commentée gratuite, départ toutes les 30 minutes environ, de 10h à 17h30. Rendez-vous à l’accueil du musée.

Le musée moussu

Echo paisible et poétique de l’exposition, le musée moussu est une installation modeste et éphémère qui a choisi de voyager léger. Entre la cabane de fouille et le cabinet de curiosité, il revisite les traces laissées par les différents acteurs du paysage et propose au visiteur d’ouvrir un regard contemplatif sur le mont Beuvray.

Accueil commenté entre 14h et 17h30. Le musée moussu est situé près de la domus PC1. Accès possible à pied ou en voiture. Plan du site disponible gratuitement à l’accueil du musée.

Explorez Bibracte en réalité augmentée

Un nouveau dispositif numérique rejoint le musée, découvrez-le en avant-première !

A l’aide d’une tablette, parcourez l’oppidum et consultez les résultats des fouilles menées depuis 1864. Grâce à sa fonction 3D et en variant les points de vue, le mont Beuvray s’élève devant vous, la trame urbaine de la ville gauloise se dessine et les vestiges habituellement cachés sous le couvert forestier sont révélés.

Pour vous accompagner dans la prise en main de cet outil, une médiatrice se tiendra à votre disposition.

Afin de garantir la protection des visiteurs, le lavage des mains à l’aide d’une solution hydroalcoolique sera demandé avant utilisation des tablettes. Après consultation, celles-ci seront désinfectées. En raison du protocole sanitaire mis en place au musée, les tablettes seront consultables uniquement lors des JEP et aux horaires mentionnés ci-contre.

Au musée, dans l’espace « les archives de la ville », de 14h à 17h30.

Avec « La Boussole », votre visite de Bibracte s’enrichit

Et si vous profitiez de votre balade à Bibracte pour découvrir les vestiges archéologiques qui se cachent sous la forêt… et sous vos pas ? Grâce à votre smartphone, La Boussole révèle les traces d’occupation du site souvent invisibles à l’œil nu. Une maison, une citerne, un rempart ? Naviguez entre les vues aériennes pour révéler la ville disparue.

En passant dans le quartier du Parc aux chevaux, arrêtez-vous à la grande domus PC1 : depuis la plateforme qui la surplombe ou depuis son péristyle, une vue à 360° permet d’imaginer à quoi ressemblait la maison à l’époque de l’occupation de Bibracte.