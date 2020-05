Deux dracysiens se lancent dans l'aventure du Food Truck

Ces deux amis d'enfance viennent en effet de lancer « C'est dans la boîte » avec un concept simple, qui permet à chacun de pouvoir manger à son goût, dans un délai raisonnable et pour un coût maîtrisé

Il y a trois ans, Xavier Kiener et Jules Béguet, habitants de Dracy le Fort, qui se connaissent depuis le cours préparatoire, avaient émis l'idée de lancer un Food Truck ( littéralement en français un « camion de nourriture » ).

Ce nouveau concept est arrivé en France il y a une dizaine d'années, principalement dans les grandes villes. Depuis, les Food Trucks se développent dans le pays et se font une place dans les habitudes alimentaires des Français, principalement grâce au bon rapport qualité/prix des plats proposés.

Puis les choses se sont accélérées, lorsque mi 2019, Jules est arrivé sur le marché du travail, après avoir obtenu un Bachelor à l'IDRAC Lyon. Ils ont ainsi décidé de franchir le pas, en créant leur entreprise,

Il a alors fallu trouver un camion, l'équiper et le décorer... Et patatras, au moment où ils étaient prêts à ouvrir, est arrivée la pandémie du Coronavirus et le confinement. Mais il en fallait plus pour les arrêter !

Le 15 avril, ils ont donc décidé d'adapter momentanément leur concept, en proposant la livraison gratuite à domicile d'un menu unique et équilibré, composé d'une entrée, d'un plat et éventuellement d'un dessert

Les repas sont concoctés par Xavier, ancien second de cuisine au restaurant chalonnais « Le Gourmand », à partir de produits frais, dont 75% sont issus de producteurs locaux.

Et le samedi, c'est journée spéciale avec vente de hamburgers-frites ou de fish and ships devant leur siège dracysien.

Depuis la levée du confinement, « C'est dans la boîte » revient peu à peu à l'esprit de départ, en s'implantant les lundi et jeudi dans la zone industrielle de Chalon Nord, sur le parking de l'entreprise SIX M. Chaque jour, le client a le choix entre un plat du jour, un plat végétarien ou un Hamburger-frites.

La livraison gratuite à domicile de menus sera maintenue les autres jours, jusqu'à ce que la situation permette d'autres implantations dans le Grand Chalon.

A noter aussi que cette jeune entreprise propose ses services pour toute manifestation, qui nécessiterait une restauration sur place, le midi et/ou le soir.

Pour tout renseignement complémentaire :