ELAN CHALON - Mickaël GELABALE prolonge pour deux saisons au Colisée

Arrivé au club à l’automne 2017, Mickaël séduit tout autant par ses performances sur le terrain que par son attitude en dehors des parquets. Sur le plan basket, « Mike » a été de nombreuses fois précieux et décisif dans les performances de l’équipe. On se souvient de ses 24 points lors de la victoire face à Orléans ou plus récemment de son shoot improbable à 3 pts contre LDLC Asvel quand il emmène l’Elan en prolongation. Avant l’arrêt de la saison, Mickaël était en passe de réaliser sa meilleure saison sous les couleurs chalonnaises : 11,0 points à 55,7% aux tirs, dont 45,3% à 3 points, 5,0 rebonds, 1,6 passe et 13,3 d’évaluation, le tout en 29 minutes.

En 3 saisons et 88 matchs, Mike est déjà rentré dans le top 10 des meilleurs marqueurs (908 points) et rebondeurs (421).

Mickaël GELABALE en bref

Né le 22 mai 1983 en Guadeloupe

Palmarès

Finaliste de la Copa del Rey 2005 Champion d’Espagne en 2005 Champion de France en 2010 et 2015 Vainqueur de l’Eurocup en 2012 Vainqueur de la Coupe de France 2016

Equipe de France

147 sélections

Médaille de bronze au Championnat d’Europe 2005 en Serbie

Médaille d'argent au Championnat d’Europe 2011 en Lituanie Participation aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 et Rio en 2016 Médaillé d'or au Championnat d’Europe 2013 en Slovénie

Médaille de bronze à la Coupe du Monde 2014 en Espagne

Médaille de bronze au Championnat d’Europe 2015 en France

Distinctions individuelles

Drafté en 2005 par Seattle en 45ème position

All Star LNB en 2004, 2009 et 2010 (MVP de la finale).

Vainqueur du concours de dunk en Liga ACB (Espagne) 2004 et 2005 Meilleur marqueur français du Championnat de France ProA en 2010/2011 MVP du Championnat de France ProA saison 2010/2011