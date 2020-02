MUNICIPALES - Quand le candidat d'Ensemble Chalon annonce sa participation à l'inauguration de la permanence de Chaque Jour Chalon

Un rapprochement dans l'air ?

Chaque jour qui passe à Chalon sur Saône apporte son lot de petite information nouvelle sur le plan politique. En observant d'un peu plus près les réseaux sociaux des différents candidats qui ont annoncé leurs candidatures aux municipales de printemps prochain, on apprend finalement qu'Alain Rousselot-Pailley a annoncé sa participation à l'inauguration de la permanence d'Isabelle Dechaume. Erreur de frappe ? Rapprochement politique en vue de créer une liste commune ? Tous les scénarios sont permis en pareille circonstance. A moins que le candidat d'Ensemble Chalon soit désireux de voir ce qu'il se passe chez ses amis de Chaque Jour Chalon, liste qui a réussi à drainer vers elle un certain nombre de Marcheurs "historiques" de Chalon sur Saône.

Laurent Guillaumé