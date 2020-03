Deux blessés dans un choc routier sur la RCEA au niveau de Saint Désert

Malgré les restrictions de circulation, un choc routier s'est produit ce dimanche soir peu après 20H sur la RCEA au niveau de Saint Désert. 13 sapeurs pompiers et 7 véhicules ont été envoyés sur place. On ne connaît pas les raisons de cet accident en dehors du fait qu'un feu de broussaille est également signalé dans le secteur, mobilisant une dizaine de sapeurs pompiers et trois véhicules le long de la RCEA.