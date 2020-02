Le Givry Starlett Club commence bien l'année à l'Open de Chatelguyon

Le retour en images pour info-chalon.com

Ce dimanche 12 janvier, ce sont pas moins de 12 jeunes filles du club qui ont participé à différentes catégories à l’Open de CHATEL GUYON département 63.

Il y a eu de superbes résultats pour nos strutteuses puisque Louwine a terminé 1 ère et Maïlys 3ème dans une catégorie et Célia a terminé 2ème, Lilou 3ème et Ailisa 5ème dans une autre catégorie.

En 2 bâtons, Maïlys et Chloé ont terminé toutes les deux sur la première place du podium.

En duo, également, les premières places ont été décernées à Claire et Léa et Célia et Maïlys, dans leur catégorie respective.

Nos athlètes ont brillé aussi en solo :

Préliminaire minime B : Tiziana 2ème

Préliminaire cadette A : Emma 8eme

Préliminaire cadette B : Léa 4ème, Louwine 6ème et Claire 10eme.

Préliminaire junior A : Célia R 1 ère, Ailisa 3ème et Lilou L 4ème

Préliminaire junior B : Lilou B 1 ère

Intermédiaire cadette : Maïlys 1ère

Intermédiaire senior : Chloé T 4ème

Avancée junior : Lilou G 2ème

Enfin, c’est avec émotion que le club présentait pour la première fois son équipe danse twirl junior B qui a eu une belle seconde place, ainsi qu’une athlète dans la catégorie Rythmic Twirl, anciennement appelée « danse solo », Lilou G, une première dans l’histoire du club.

Le club est fier de toutes ces athlètes et du travail des monitrices tous les lundis et vendredis soirs, et samedis matins.

Prochaine compétition, la compétition du Bâton d’Or les 25 et 26 janvier. Quelques jeunes filles iront se confronter aux meilleurs en twirling baton, mais c’est surtout notre équipe Pompons Grande Junior qui ira chercher sa sélection pour représenter la France au prochain Mondial aux Pays-Bas.

Article par Sylvie Coulon et photos par Alexandra Quatrain