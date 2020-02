Six personnes ont été intronisées lors du 54ème Chapitre de la Saint Vincent givrotine

Ces intronisations se sont déroulées lors d'une cérémonie colorée, pleine d'humour et de traditions.

Comme c'est le cas pour chaque Saint Vincent, la salle des fêtes de Givry affichait complet ce samedi midi, lors du traditionnel banquet, où les convives ont pu déguster un excellent repas, accompagnés des vins de l'appellation, offerts par les viticulteurs présents.

Lors de ce repas, Nicolas Ragot, Président de la Confrérie du Cep Henry IV et toute son équipe, ont procédé à l'intronisation de 6 impétrants, venus de France, Belgique et Suisse : Loic Delorme, David Ducret, Jean Teugels, Pedro Cardoso, Olivier Devoille et Jean-Marc Landry.

