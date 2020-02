Passation de commandement au Centre d'Incendie et de Secours de Givry

Cette passation entre le Capitaine Lamy et le Lieutenant Bailleux, qui s'est déroulée mardi soir, a aussi été l'occasion de procéder à l'inauguration des travaux, qui ont été réalisés au CIS de Givry.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités, dont André Accary, Président du Conseil Départemental et Président du Service Départemental d'Incendie et de Secours 71 (SDIS 71), Sébastien Martin, Vice Président du Conseil Départemental et Président du Grand Chalon, Juliette Méténier-Dupont, Maire de Givry et Colette Beltjens, Conseillère départementale de Tournus et Membre du Conseil d'Administration du SDIS 71. Une majorité des Maires des communes desservies par le CIS de Givry avait aussi fait le déplacement

Ce fut d'abord le Colonel hors classe Pierre Pieri, Directeur départemental par intérim du SDIS 71, qui prit la parole pour saluer le très long investissement (ndlr 35 ans) du Capitaine Eric Lamy, au sein des pompiers, «ce qui devient de moins en moins courant de nos jours ».

Il s'est aussi félicité du fait qu'Eric Lamy, «qui a fait lui-même le choix de cesser ses fonctions de Chef de Centre, alors qu'il aurait pu poursuivre cette mission encore quelques années, ait décidé de continuer à œuvrer au sein du SDIS 71. Il va en effet conserver ses activités opérationnelles et continuera à s'investir dans le volontariat. »

Juliette Méténier-Dupont a quant à elle, dit «combien Givry était reconnaissante envers Eric Lamy, qui a en permanence œuvrer, pour faciliter les relations entre le CIS et la Municipalité ».

Enfin, tous les intervenants ont été unanimes pour saluer le sérieux et la disponibilité d'Eric Lamy, dans ses fonctions de Chef de Centre, bien sûr, mais aussi dans les activités qu'il exerce au sein de la ville de Chalon et du Grand Chalon.

Ils ont aussi souhaité bonne chance au Lieutenant Cédric Bailleux, ancien adjoint d'Eric Lamy, qui hérite d'une lourde tâche. Mais, comme le dit Sébastien Martin, "il a l'avantage de la connaître parfaitement et fait preuve d'une telle force d'engagement, qu'il devrait à sa manière, faire aussi bien, sinon mieux que son prédécesseur ».

André Accary salua à son tour « le gros investissement des pompiers et de leurs familles au service des autres, ce qui est rassurant pour les élus ».

Puis il précisa que « les travaux qui ont été réalisés de février à juin 2019, pour un coût total de 213 000 euros, ont permis de réaménager la zone administrative du Centre givrotin, et de créer une extension de la zone opérationnelle, qui a rendu les locaux plus fonctionnels. »

Il annonça ensuite un prochain plan de financement au niveau du SDIS 71, qui permettra de renouveler le matériel et de recruter des pompiers professionnels.

Avant de passer au traditionnel vin d'honneur, Cédric Bailleux remercia vivement les vétérans, pour ce qu'ils lui ont apporté, ainsi que l'ensemble des pompiers givrotins. Il s'est dit « pleinement conscient de la charge qui l'attend et mettra tout en œuvre pour que ses collègues réussissent ensemble et le plus longtemps possible ».