Conditions très particulières pour le lancement de la saison 2020 d'Animation en Côte Chalonnaise

Ce rendez-vous traditionnel s'est en effet déroulé en 4 actes à la Halle ronde de Givry, dans une ambiance baptisée « COVID & Co » par Jean-Claude Dufourd, Président de l'association A2C.

Ce lancement, initialement programmé le 7 avril, s'est déroulé samedi après-midi, dans des conditions peu habituelles : 4 séances pour ne pas dépasser un total de 20 personnes présentes simultanément dans la Halle ronde et un strict respect des mesures de distanciation, y compris pour … les amuses-gueules qui ont été servis dans des sachets individuels.

Comme il est de tradition, ce lancement s'est accompagné du vernissage d'une exposition, baptisée « Œil pour Œil », qui présente 3 manières de voir la réalité, en la sublimant.

A travers la photographie, grâce à Marie V de Puligny-Montrachet et Alain Rodrigue de Lux, ou via la peinture, grâce à Jean-Pierre Chaillou, qui habite Génelard et qui a pour spécialité le « trompe l’œil ».

Cette dernière technique a d'ailleurs beaucoup plu à Sébastien Ragot, nouveau Maire de Givry, qui s'est demandé si on ne pourrait pas l'utiliser pour embellir la façade du Restaurant « Le Givry », inoccupé depuis plusieurs années.

Toutes les animations proposées cette saison figurent dans l'Almanach 2020, que l'on peut se procurer à la Halle Ronde givrotine.

Sans dévoiler le programme, qui est comme d'habitude, très riche et varié, sachez qu'A2C nous emmènera cette année en Italie. Ce qui n'empêchera bien sûr pas l'association de continuer à proposer la traditionnelle brocante du dimanche matin, des balades en Côte Chalonnaise, une découverte de Givry, etc...

Ces 4 actes ont été aussi l'occasion pour le Maire givrotin, de saluer le premier événement organisé sous sa mandature et de remercier A2C, pour les animations qu'elle organise dans le village depuis de nombreuses années.

Il a aussi tenu à souligner la présence dans la Halle Ronde du Buste d'Henry IV, qu'il «a souhaité rendre aux givrotins ». Il a en effet informé les personnes présentes que ce buste, qui trônait depuis décembre 2018 dans le bureau de l'ancienne Maire, sera maintenant régulièrement exposé dans les lieux publics de la commune. Info-Chalon.com reviendra prochainement sur l'histoire de ce buste.

En pratique :

L'exposition « Œil pour Œil » sera visible jusqu'au 28 juin 2020 à la Halle Ronde de Givry, qui est ouverte du mardi au dimanche, de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h 30.

Entre libre.