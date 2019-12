Petit conseil communautaire ce mardi soir pour le dernier de l'année

42 rapports seront au programme de la plénière du conseil communautaire du Grand Chalon qui se déroule ce mardi soir dans les salons du Colisée.

42 rapports mais 14 avec une présentation publique. Un "petit" conseil communautaire en quelque sorte pour le dernier de l'année 2019. Les conseillers communautaires seront appelés à valider les modifications de règlement sur le Fonds d'aide à l'investissement commercial privé qui prévoit notamment de limiter les demandes à une fois par an et de mieux encadrer la globalité des travaux touchés par la demande de l'iade en question. Pour rappoer, l'aide concerne les travaux d'aménagement intérieur et extérieur ou l'acquisition d'équipements spécifiques avec un montant plafonné à 7500 euros. Les périmètres concernés étant les suivants :

Point 3 à l'ordre du jour, c'est le protocole d'engagements 2020-2022 du contrat de ville du Grand Chalon. Un temps pointé du doigt par le groupe Convergences, minorité communautaire, le Grand Chalon entend s'appuyer sur 4 axes dits prioritaires pour la période des deux prochaines années, (Education-Prévention-Parentalité / Emploi-développement économique / cadre de vie-entretien des investissements et soutein aux association-participation des habitants). Un sujet sur lequel l'opposition ne devrait pas rester insensible.

Les conseillers communautaires seront appelés à se prononcer sur la création du fonds de solidarité pour l'aide alimentaire d'urgence sur le Grand Chalon afin de permettre le versement d'une participation financière à la FACE, aux Restos du Coeur et au Secours Populaire.

Sera adopté ce jeudi soir, le Programme Local de l'habitat 2020-2025.

Le conseil communautaire se penchera également sur le dossier de la réhabilitation de 209 logements de la résidence Jean Anouilh à Chalon sur Sâone, résidence située rue Paul Elouard avec la question d'une garantie d'emprunt à hauteur de 50 % en soutien à Habellis.