Réseau ZOOM – Adaptations liées au Covid-19

La ligne 7, les navettes « Quais de Saône », « Ouest » et « Le Pouce » ne circulent pas.

Concernant les services «Déclics» (Transport à la demande) et Pixel (TPMR), nous rencontrons des difficultés pour assurer pleinement le service (disponibilité des taxis). ZOOM invite donc ses voyageurs à annuler/reporter tout déplacement non impératif.

PIXEL (TPMR) : Nous appelons les bénéficiaires qui souhaiteraient annuler des réservations à nous contacter en priorité par mail ([email protected]). Nous les invitons également à reporter tout déplacement non vital.

Déclic (TàD) : Nous invitons là aussi nos clients à reporter autant que possible leurs réservations et à bien procéder aux annulations. En privilégiant l’annulation via le site internet.