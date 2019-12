Les Benjamins et Minimes en avant pour la phase départementale.

La saison officielle vient d'être lancée avec le championnat départemental qui a eu lieu dimanche dernier à Saint Marcel.

Les judokas du JCC ont ainsi pris leurs marques et sélections en ce premier test de la saison.

Dans la catégorie des minimes, les filles ont fait une belle démonstration à l'image du podium des -40kgs qui est entièrement Chalonnais! Ainsi Sarah PETIT s'est imposée en finale face à Maëva HUGUENIN alors que Pauline LECUELLE et Rachelle NASR montent toutes deux sur la 3ème marche du podium. En -48kgs Manon YGNARD termine sa compétition en argent tout comme Tiago VILAS (-46) et Enzo BRANCHE (-50). De son coté Marc DELHUMEAU fait un beau parcours et obtient le bronze en -46kgs tandis que Maxime GIARD NICOD termine au pied du podium des -50kgs.

L'après midi était consacrée aux benjamins avec, là aussi, quelques belles satisfactions comme la première place de Zacky SABIH, les deuxièmes places de Stella IWANOW, Mathieu BERBIGET, Daniel SOLOMONYAN, la 3ème place d'Enzo COUTROUSIOS, les 5èmes places de Océane DION et Thomas PORTRAT ainsi que les 7èmes places de Cyprien et Maxence GAUDILLAT et de Newfel EL GDAH.

Tous ce beau petit monde est donc qualifié pour la phase régionale qui aura lieu en début d'année 2020, le temps de se préparer au mieux cette échéance !