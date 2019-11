Ne cherchez pas les articles !

Suite à un souci technique, les articles publiés depuis un an minimum ont disparu de notre base de données. Les explications d'info-chalon.com

Vous êtes en nombre à nous interpeller sur la disparition d'un certain nombre d'articles publiés jusqu'à mardi. Un très sérieux problème technique qui démontre l'incompétence de l'hébergeur OVH, spécialisé sur le sujet, fait qu'ils sont pour le moment, à l'heure de ces quelques lignes, incapables de remettre la main sur les sauvegardes ! On se dispensera de publier des noms d'oiseaux mais disons-le franchement le coeur y est ! En attendant, localement nos développeurs ont à coeur de réactiver tout ce qui peut l'être. Pour celles et ceux dont les articles ont été publiés récemment, nous adressons nos plus sincères excuses, pour ce chaos technique, indépendant de notre volonté. On croise pour autant les doigts afin de limiter la casse et surtout trouver une explication face à un tel comportement d'OVH.

Laurent Guillaumé