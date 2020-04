CORONAVIRUS - On vous nourrit, mangez local !

Votre site info-chalon.com s’associe au journal L’Exploitant Agricole de Saône-et-Loire pour vous mettre l’Eau à la bouche en cette période de confinement en vous proposant une série d’articles (issus de Jemangeterroir.fr) sur des producteurs locaux faisant de la vente directe. L’occasion de sortir faire ses courses à la ferme ou se faire livrer des produits locaux de qualité à domicile via le site de la Chambre d’Agriculture, Jveuxdulocal.fr. Direction au GAEC du Moulin Brûlé à Fragnes-La Loyère cette fois.

Le Gaec du Moulin Brûlé à Fragnes-la-Loyère

La force de la proximité

Loin de la course frénétique à l’augmentation de surfaces, les frères Regnault ont choisi de miser sur une production extrêmement qualitative ainsi que sur la proximité et la relation de confiance avec le consommateur.

Le Gaec du Moulin Brûlé, c’est avant tout une affaire de famille. En l’occurrence Benoît, Dominique et Vincent. Alors que l’exploitation est à l’origine exclusivement céréalière, la structure basée à Fragnes - La Loyère voit son activité évoluer au fur et à mesure des années. Cela commence par la reprise de vignes dans les Maranges, du côté de Paris-L’Hôpital. Puis, dans un souci de diversification, les Regnault brothers décident de produire des pommes de terre sur deux hectares avant de se lancer dans l’élevage de volailles fermières. Avec un souci constant de qualité, quitte à aller à contre-courant et à voir la surface de leur exploitation diminuer.

Vente à la ferme

Disposant actuellement de 170 hectares, le Gaec produit aussi bien du blé que de l’orge, du maïs et du soja. Sans oublier les pommes de terre et quelque 3.000 volailles fermières par an. Un Gaec qui peut aussi se targuer de posséder des vignes permettant notamment de produire Pommard et Hautes-Côtes de Beaune.

Ouvert le samedi de 8 h à 12 h, le magasin installé sur l’exploitation est tout sauf une lubie, un effet de mode. « Cela faisait plusieurs années que nous songions à une telle création. Car il y avait une réelle attente pour de la vente directe ». Avec, toutefois, une vraie identité. « Notre volonté était, dès le départ, de parfaitement maîtriser notre production et de proposer des produits très qualitatifs, qui plaisent, qui nous ressemblent ».

Du producteur au consommateur

Dès lors, les clients peuvent trouver dans le magasin la production maison entre poulets, pintades, œufs, pommes de terre et vins. Mais aussi d’autres denrées, issues presque exclusivement d’exploitations voisines. On citera pêle-mêle le bœuf de Lessard-le-National, le fromage de chèvre de Givry, les yaourts de Toutenant, le miel de Fragnes, le vin de Mercurey, les pommes, les poires, le lapin, le porc, les sorbets, les confitures, les compotes… Point important, les frères Regnault assurent eux-mêmes la vente au magasin (ainsi que sur le marché de Saint-Martin-sous-Montaigu le vendredi de 17 h à 19 h) « car, pour nous, il est essentiel d’avoir un rapport direct avec le consommateur ».

Gaec du Moulin Brûlé

SARL Regnault Frères

29 rue du Bourg

71530 Fragnes-la-Loyère

Tél. 06.10.23.01.71 - 06.07.53.71.64

[email protected]