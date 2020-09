Un octogénaire chalonnais pique un coup de sang contre un bureau de poste de Chalon sur Saône

Je vais vous faire part de certains aspects concernant de la gestion de Banque Postale et La Poste, bureau République où les processus imposés pour le traitement des clients ne sont pas de nature à les fidéliser.

– Victime d’une opacité très embrouillée

J’ai, le 6 août 2020, été victime d’un vol à la fois de tous mes papiers d’identité, carte bancaire et carnet de chèques. Je m’en suis rendu compte entre 17 et 18 heures le soir même. J’ai fait opposition téléphonique immédiatement et me suis rendu à votre agence le lendemain matin. J’ai été reçu par Madame V qui a confirmé ces oppositions et j’ai demandé le transfert de mes avoirs sur un livret A et un livret « développement durable » par mesure de sécurité. Tout a été réalisé avec le parfait appui et les conseils de Madame V

J’ai déposé une pré-plainte par internet le 7 août au soir, comme me l’ont conseillé les agents du Commissariat de police. Quelques jours plus tard, j’ai reçu un courrier manifestement automatique et antidaté du 6 août, émanant de la Banque Postale. Votre centre financier me précisait que mon opposition serait annulée à défaut de mon autorisation écrite et ce avant le 18 aôut 2020. Ayant fait déjà deux fois le nécessaire (opposition téléphonique plus une intervention auprès de Mme. V) j’étais dans le flou le plus complet. Je me suis rendu à la votre agence et une personne fort aimable s’est occupée du dossier et m’a indiqué que j’allais recevoir une nouvelle carte bancaire et qu’en attendant je pouvais avec une carte provisoire faire un retrait (tout mon argent liquide avait été dérobé : 200 € en billets de 20 € dans la pochette du carnet de chèques et environ 26 euros dans mon porte-monnaie).

Le Commissariat de police m’a remis le 14 aôut une pièce destinée vos services, je l’ai déposée le 17 aôut à l’ouverture de vos bureaux. Une personne m’a demandé le pourquoi de ma visite, elle a disparu avec les papiers que je lui avais remis, elle est revenue en me demandant une signature et en me précisant qu’il n’y avait plus de problèmes.

C’était vraiment méconnaître vos processus administratifs qui ne sont pas à la portée de l’individu moyen. En effet, je réceptionne un courrier non daté avec une nouvelle carte Visa, je fais un retrait à votre agence à réception de mon code et tout se passe bien. Quelques jours plus tard, même courrier non daté avec une seconde carte Visa utilisant le même code. Je vais à la rencontre de vos services et l’on me dit qu’il faut détruire la première carte, elle sera découpée sur place.

Le 26 août je fais un achat par internet, mon paiement avec ma carte visa est refusé. Le 27 août je vais à votre agence et m’explique. On m’informe qu’il fallait, au préalable, faire un retrait pour valider la carte, ce qui avait été fait pour la première et puisque le code était inchangé j’en avais déduit que la seconde était forcément valide. La logique élémentaire n’a donc pas cours à la banque postale, il faut probablement un QI qui est hors de ma portée pour tenter d’assimiler vos processus.

Tout ceci est évidemment très désagréable mais il y a beaucoup plus grave puisque La Poste met parfois en danger la santé de ses clients.

– Une négligence coupable

Pendant le mois d’août 2020, le receveur des postes de l’agence république de Chalon-sur-Saône n’a pas été capable de fournir un accès aux guichets aux personnes âgées et handicapées. C’est parfaitement inadmissible de la part d’un service qui se dit public et qui se soustrait aux obligations légales en fermant l’accès aux personnes à mobilité réduite.