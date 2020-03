Elections des Maires : une première réponse ministérielle

La Cabinet du Ministre chargé des Collectivités territoriales, Sébastien Lecornu, devrait adresser une note à toutes les communes de France au sujet de l’installation des maires élus au premier tour, suite à l’intervention du Sénateur Marie Mercier.

Comme nous l’avons relaté dans info-chalon.com avec le cri d’alarme de Madame le sénateur Marie Mercier, s’agissant de la stricte application des « mesures barrières » pour éviter la propagation du virus.

Nous venons d’apprendre, de la voix de Marie Mercier, qu’une première réponse lui a été transmise faisant part qu’une note sera adressée aux 30125 communes de France afin qu’elles puissent se réunir leurs Conseils Municipaux élus au premier tour pour désigner leurs maires malgré le confinement et ce entre vendredi et dimanche.

La démarche de Marie Mercier est celle du médecin qu’elle est et aussi de l’élue municipale : « J’ai reçu des appels de maires qui étaient inquiets et ne savaient comment, entre autres, envoyer les convocations en vue de l’installation des Conseillers Municipaux et l’élection du maire, et ce conformément aux « mesures barrières » et à la situation de confinement demandée par le Président de la République hier soir.

Par six fois nous avons entendu que nous étions en état de guerre contre le virus et dans cette situation comment être dans la Loi électorale. Les élus de terrain se posaient la question et les ministères n’ont pas pensé à ce problème. Être élu dans une commune n’est pas un travail, il faut aussi cette autorisation de déplacement impérative et justificative pour circuler, mais surtout il faut être respectueux des règles sanitaires entre chacun.

Le message est clair, il ne faut pas faire circuler le virus et ma réaction médicale est aussi celle d’une élue municipale responsable. »

Les élections des maires pourront donc certainement se faire, reste à savoir si pour certaines petites communes, n’ayant pas de salle suffisamment grande pour permettre le respect du « message barrière » concernant l’espacement d’un mètre au moins entre chaque personne, elles devront trouver un autre lieu sachant que toute façon le public ne pourra pas assister, les élections se faisant obligatoirement à huis clos vu les circonstances du moment. Des élus qui savent être solidaires et responsables.

JC Reynaud