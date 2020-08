Remaniement : qui sont les secrétaires d'État du gouvernement Castex

Près de trois semaines après la nomination des ministres, la composition finale du gouvernement a enfin été dévoilée par l'Élysée ce dimanche soir.

Sur la proposition du premier ministre, le président de la République a nommé :

● Mme Sophie Cluzel, chargée des Personnes handicapées, auprès du premier ministre ;

● M. Jean-Baptiste Lemoyne, chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie, auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères ;

● M. Clément Beaune, chargé des Affaires européennes, auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères ;

● Mme Bérangère Abba, chargée de la Biodiversité auprès de la ministre de la Transition écologique ;

● Mme Nathalie Elimas, chargée de l'Éducation prioritaire, auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports ;

● Mme Sarah El Haïry, chargée de la Jeunesse et de l'Engagement, auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports ;

● M. Cédric O, chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, et de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales ;

● Mme Olivia Grégoire, chargée de l'Économie sociale, solidaire et responsable, auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance ;

● M. Laurent Pietraszewski, chargé des Retraites et de la Santé au travail, auprès de la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion ;

● M. Joël Giraud, chargé de la Ruralité, auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales ;

● M. Adrien Taquet, chargé de l'Enfance et des Familles, auprès du ministre des Solidarités et de la Santé.