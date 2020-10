L'Amicale des anciens Tangos Chalonnais rend hommage à Gérard Lebeault, qui nous a quitté hier matin.

Jean-Pierre Crétin, Président de l'Amicale, a adressé à Info-Chalon.com un communiqué, dans lequel il souhaite rendre hommage à une personne « qui symbolise le rugby chalonnais à lui tout seul »

Info-Chalon.com s'associe à cet hommage et adresse toutes ses condoléances à la famille et aux amis de Gérard Lebeault, un homme droit, discret et dévoué.

« Salut Gérard !!

Le rugby chalonnais est en deuil, il vient de perdre encore un de ses anciens joueurs emblématiques en la personne de Gérard Lebeault, décédé dans sa 66ème année. Son dernier combat aura été vain et le match trop inégal malgré tout le courage qu’il aura opposé.

Gérard ? Il symbolisait le RCC à lui tout seul ! Personne ne pourrait aligner un tel CV dans un seul et même club ! Après l’Ecole de Rugby tango, déjà surclassé de cadet en junior puis, à peine junior, il intégrait l’équipe 1ère en "Nationale" (ou "1ère division" d’alors) au début des années 70, l’élite étant alors de 64 clubs.

Ensuite, doté d’une technique irréprochable et d’une santé de fer, leader charismatique, il fut de toutes les joutes obscures des (trop) longues années de la 2ème division, en n°8 et capitaine inamovible. Il tirait sa révérence, m’a-t-on rappelé, en 1988, à la faveur d’un ¼ de finale à Istres contre Vic de Bigore, au cours duquel il se blessa et prit conscience que l’heure de la retraite avait sonné !

Mais, pas découragé, il s’engagea sans compter dans l’éducation auprès des jeunes. Auprès des juniors tout d’abord, puis de l’équipe B.

Ensuite, vint la période Ecole de Rugby avec les minimes, puis les cadets, enfin, la responsabilité de l’Ecole de rugby, dirigeant … Difficile de faire plus et surtout mieux !!

Chauffeur de bus de profession, une anecdote rapporte même qu’un dimanche il se substitua au chauffeur pour effectuer une manœuvre délicate !! Il aura vraiment tout fait dans "son" club !!

En parallèle, vinrent les épisodes douloureux de 2010, puis 2016 … qui marquent forcément un ancien de sa trempe … Il se rangea alors tout naturellement en soutien du Rugby Tango Chalonnais.

Qui n’a pas eu l’occasion de croiser Gérard, au moins une fois ?

Ses valeurs de droiture, d’altruisme, de fair-play et respect, toujours à l’écoute. Bref … un type bien, comme on aimerait en côtoyer souvent !!

Par ailleurs, qui de mieux placé que lui pouvait relancer l’"Amicale des Anciens du RCC" tout d’abord, rebaptisée plus récemment l’"Amicale des Anciens Tangos" ? Il a y occupé le poste de Président pendant … 14 ans avant de passer le flambeau en 2018. Je ne fus pas peu fier de lui succéder … après avoir eu le plaisir de jouer à ses côtés … plus de 3 décennies auparavant !

Bon sang ne sachant mentir, son fils Raphaël, lui-même ex-tango, évolue à Beaune et Annick est toujours présente au sein des bénévoles de l’Amicale pour mitonner de bons repas aux anciens.

Salut Gérard !

Malheureusement, comme pour les autres membres disparus, dont notre copain Michel Marot en juin, nous ne pourrons pas te rendre, au moins maintenant, le plein hommage que tu mérites, fichu Covid oblige …

Tous les membres de l’Amicale pensent très fort à Annick, à ses enfants, petits-enfants et à toute sa famille. »

Jean-Pierre Crétin

Président t de l’Amicale des Anciens Tangos Chalonnais

Gérard Lebeault avec l'équipe du Racing club chalonnais de 1984, débout, 4ème en partant de la droite.