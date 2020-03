MUNICIPALES - La réaction de Tristan Bathiard et Unis pour Saint Rémy

Dans un contexte sanitaire grave et inédit, nous prenons acte des résultats du seul et unique tour des élections municipales à Saint-Rémy.

Nous remercions chaleureusement les électeurs qui se sont déplacés et qui nous ont apporté leur suffrage, nous permettant d’avoir six élus au sein du conseil municipal. Merci à tous ceux qui ont suivi et contribué depuis plusieurs mois au contrat d’engagements que nous avons proposé aux san-rémoises et aux san- rémois. Nous regrettons que ce contrat n’ait pas su convaincre, rassembler et intéresser davantage.

Nous adressons nos félicitations républicaines à la liste « Saint-Rémy Citoyenne » conduite par Florence Plissonnier et lui demandons de mener la ville dans l’intérêt général, le respect des opinons de chacune et de chacun et dans la concertation !

Je tiens à remercier toute l’équipe d’Unis pour Saint-Rémy(co-listiers, bénévoles, sympathisants, donateurs...) pour son investissement et son travail durant toute cette campagne ! Sans eux, rien n’aurait pu être fait.

A nous de préparer l’avenir ! A nous de l’écrire ! Tristan BATHIARD

Tête de liste « UNIS POUR SAINT-REMY »