DECONFINEMENT - Les modalités mises en place à Saint-Rémy

DISTRIBUTION DE MASQUES :

Une première distribution de masques à l’attention des administrés (un par boîte aux lettres) via une commande groupée avec le Grand Chalon, a eu lieu entre le 7 et le 9 mai.

Des masques supplémentaires pour chaque membre du foyer sont à récupérer lors de permanences.

Ces masques seront d’un modèle différent de celui reçu précédemment.

ECOLES :

Après concertation entre les élus et les directrices, il a été acté que les écoles élémentaires rouvriraient le 18 mai.

La semaine du 11 mai sera consacrée à la mise en place des mesures permettant d’assurer la sécurité sanitaire des enfants, suite aux visites des classes.

Le 18 mai, seuls les CP et CM2 seront accueillis. La rentrée se fera le 25 mai pour les autres classes élémentaires.

Les maternelles resteront fermées au moins jusqu’à fin mai. Une décision sera prise la dernière semaine de mai.

L’accueil se poursuit pour les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise.

Un document spécifique à la réouverture des écoles et des accueils périscolaires sera transmis aux familles le mardi 12 mai.

Pour toute information concernant la vie scolaire et périscolaire, veuillez contacter le Centre Social au 03 85 90 90 40.

COLLÈGE :

Le collège Pasteur demeure fermé du fait du placement du département de Saône-et-Loire en rouge.

SERVICES PUBLICS :

La Mairie demeure fermée au public la semaine du 11 mai ou sur rendez-vous pour les affaires urgentes. L’accueil téléphonique est bien sûr toujours accessible au 03 85 42 54 54.

demeure fermée au public la semaine du 11 mai ou sur rendez-vous pour les affaires urgentes. L’accueil téléphonique est bien sûr toujours accessible au 03 85 42 54 54. La Médiathèque reste fermée pour le moment.

reste fermée pour le moment. Les salles municipales restent également fermées, les rassemblements de plus de 10 personnes étant actuellement interdits.

MARCHÉ :

Le marché continue dans les mêmes dispositions sanitaires, il a lieu le samedi matin de 8h30 à 12h sur la Place de la Mairie.

Vous y retrouverez fruits et légumes, plants de légumes et de fleurs, poulets rôtis, fromages, viandes et pain/viennoiseries.

PARCS ET JARDINS :

Notre département étant classé rouge, les parcs et jardins restent fermés jusqu’à nouvel ordre. Attention, cela concerne également la Voie Verte.

Il en est donc de même pour les terrains de sport du Complexe Michaël Jérémiasz. En extérieur, les sports collectifs et de contact ainsi que les sports collectifs professionnels sont interdits.

L’accès aux forêts est autorisé, si la forêt en question n’est pas spécifiquement notifiée comme interdite d’accès.

Les activités de pêche pourront reprendre à partir du 15 mai.

CIMETIÈRE :

Le cimetière était déjà ouvert suite à la demande d’autorisation préfectorale, et reste donc accessible. Pour rappel les horaires d’ouverture sont les suivants : 8h-21h.

DÉPLACEMENTS :

Les déplacements à moins de 100 km du domicile ne nécessitent plus d’attestation.

Les déplacements longue distance (> 100 km) sont limités aux motifs impérieux familiaux et professionnels (attestation obligatoire).

TRANSPORTS :

Rendez-vous sur le site Zoom pour toutes les informations concernant les bus du Grand Chalon à partir du 11 mai : https://www.buszoom.com/fr/a/Qyl

La pratique du vélo, en remplacement des transports en commun notamment, est encouragée pour les personnes qui le peuvent.

En ce sens, la plateforme coupdepoucevelo.fr a été créée. Elle pourra vous apporter une aide de 50€ pour faire réparer votre vélo. La liste des réparateurs sera accessible sur le site à partir du 18 mai.

MANIFESTATIONS :

Toutes les manifestations sont annulées au moins jusqu’au 15 juillet, pour le moment.

Attention, le déconfinement progressif ne signifie pas la fin de la pandémie.

Il est indispensable de rester prudent en respectant :