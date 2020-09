Retour sur l’inauguration du nouveau complexe funéraire Roc Eclerc à Saint-Rémy

La nouvelle chambre funéraire du chalonnais construite par les pompes funèbres Roc Eclerc et exploitable par toutes les autres pompes funèbres a été inaugurée vendredi dernier, Zone Californie à Saint-Rémy.

Dans un esprit de convivialité, et pour éviter aux familles des déplacements supplémentaires, les nouveaux bureaux de l’agence Roc Eclerc Saint-Rémy jouxtent la nouvelle chambre funéraire.

À chaque structure son entrée : à droite une des entrées de l’agence Roc Eclerc Saint-Rémy, à gauche l’entrée principale de la chambre funéraire.

« Tous les ans, à des périodes bien précises, nous avons régulièrement une saturation des chambres funéraires sur le chalonnais qui empêche les familles de se recueillir en temps et en heure. Il fallait remédier à cela. C’est chose faite avec cette nouvelle chambre funéraire que nous avons souhaitée qualitative sur tous les plans : un lieu accueillant avec une décoration et des éclairages chaleureux et un service basé sur des valeurs humaines. » Joaquim Rebimba, chef de l’agence Roc Eclerc de Saint-Rémy

De gauche à droite : Joaquim Rebimba, chef de l’agence Roc Eclerc Saint-Rémy et Jean-Robert Courtot prêtre de Chatenoy-le-Royal et Saint-Rémy.

Avec 6 salons pour permettre aux familles endeuillées de se recueillir, cette nouvelle structure est désormais la plus grande chambre funéraire du chalonnais. La chambre funéraire de Saint-Rémy ouvrira très prochainement, une fois les derniers détails techniques réglés, et sera accessible 24h/24 grâce à un système de digicode.

Le hall d’entrée de la chambre funéraire dessert un très grand salon de 50 m2 , un salon de taille moyenne et quatre salons plus intimistes.

Chaque salon est équipé d’un mobilier esthétique et confortable ainsi que d’un support multimédia pour diffuser de l’audio et de l’image.

Sur une idée de Joaquim Rebimba, chaque salon porte le nom d’un poète ou écrivain ou philosophe français écrit sur un visuel de sous-bois empreint de sérénité.

Hall d’accueil de la nouvelle agence Roc Eclerc Saint-Rémy, mitoyenne de la chambre funéraire.

Les invités de Joaquim Rebimba, chef de l’agence Roc Eclerc Saint-Rémy, sont venus en nombre lors de la soirée d’inauguration du nouveau complexe funéraire Roc Eclerc, Zone Californie à Saint-Rémy, vendredi 25 septembre dernier.

CJ