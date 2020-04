CORONAVIRUS - On vous nourrit, mangez local !

Votre site info-chalon.com s’associe au journal L’Exploitant Agricole de Saône-et-Loire pour vous mettre l’Eau à la bouche en cette période de confinement en vous proposant une série d’articles (issus de Jemangeterroir.fr) sur des producteurs locaux faisant de la vente directe. L’occasion de sortir faire ses courses à la ferme ou se faire livrer des produits locaux de qualité à domicile via le site de la Chambre d’Agriculture, Jveuxdulocal.fr.

Loin de ses terres d’origine, la race aubrac a su, au fil des décennies, se faire une place de choix en Bourgogne. Des animaux que Laurent Munier et Marie-Christine Simonin élèvent avec passion.

Au cœur de la Bresse, le Gaec du Champ des Cerisiers a su se faire une jolie réputation, année après année, fruit d’un travail de longue haleine et de la passion de Laurent Munier et Marie-Christine Simonin. Même s’il aura fallu prendre quelques chemins de traverse pour en arriver là. Issu d’une famille d’agriculteurs et natif de Mouthier-en-Bresse, Laurent Munier a, dans un premier temps, choisi d’être double actif, travaillant plusieurs années durant en usine.

Le tournant de 2009

Néanmoins, l’année 2009 marque un tournant pour Laurent Munier. En effet, il décide de quitter son travail pour se consacrer totalement au métier d’agriculteur. Mais, pour cela, il s’en donne les moyens en suivant une formation à Montmorot. C’est ainsi qu’il peut s’installer en janvier 2011, rejoint sur l’exploitation par Marie-Christine Simonin. Mais, loin de se contenter d’être une exploitation de plus, le couple souhaite apporter sa touche personnelle. Disposant d’une surface de 126 hectares, le choix est fait de réserver 10 hectares aux céréales entre orge, maïs, etc. entièrement autoconsommées. Le reste est destiné à la pâture et au foin. Sur ces terres bressanes, il y également un second choix fort. À savoir élever des vaches de race aubrac. Une originalité qui s’explique, en premier lieu, par l’envie de disposer d’une race plus rustique à la facilité de vêlage unanimement reconnue. « Nous comptons quelque 80 mères soit, au total, environ 200 animaux. Ils sont toujours dans les prés, à l’herbe, à la belle saison ».

Une viande particulièrement goûteuse

Des conditions d’élevage associées à la race qui expliquent la qualité de la viande. « Déjà, la viande ne réduit pas une fois dans la poêle. C’est une viande persillée, très goûteuse, savoureuse. Nous sommes extrêmement vigilants sur la qualité de l’alimentation ». Proposant des colis en vente directe une fois par mois aussi bien de veau (escalopes, côtes, rôti, blanquette, jarret et sauté) que de bœuf (rosbif, bourguignon, daube, pot-au-feu, steak, côte ou entrecôte), Laurent Munier et Marie-Christine Simonin offrent à leurs clients, atout supplémentaire, une livraison entièrement gratuite. Alors, plus de temps à perdre pour passer commande !

Gaec du Champ des Cerisiers

33 rue de la Verne

71270 Mouthier-en-Bresse

Tél. 06.77.55.46.86

[email protected]