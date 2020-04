CORONAVIRUS - On vous nourrit, mangez local !

Votre site info-chalon.com s’associe au journal L’Exploitant Agricole de Saône-et-Loire pour vous mettre l’Eau à la bouche en cette période de confinement en vous proposant une série d’articles (issus de Jemangeterroir.fr) sur des producteurs locaux faisant de la vente directe. L’occasion de sortir faire ses courses à la ferme ou se faire livrer des produits locaux de qualité à domicile via le site de la Chambre d’Agriculture, Jveuxdulocal.fr. Direction à à Saint-Gervais-en-Vallière avec l'EARL Agriporc.

La famille Bigot élève des porcs depuis trois générations. Avec l’arrivée de Laura, la ferme s’est mise à élaborer ses propres charcuteries sans colorant, ni conservateur. D’authentiques cochonnailles fermières que Laura et ses parents proposent toute l’année dans leur boutique.

À Saint-Gervais-en-Vallière, l’EARL Agriporc s’est lancée dans la vente directe de produits fermiers au printemps 2018. Les cochons sont la spécialité de la famille Bigot depuis trois générations. Quand Laura, fille de Pierre et Évelyne, a souhaité s’installer auprès de ses parents, elle a fait le choix de se diversifier dans la vente directe « pour aller à la rencontre des gens et leur expliquer ce que nous faisons », justifie-t-elle.

Après un apprentissage dans un élevage de porcs pionnier de la vente directe, Laura s’est associée à son papa tandis que sa maman devenait salariée de la ferme familiale. Dans leur laboratoire flambant neuf, Laura et sa maman transforment la viande des porcs engraissés sur l’exploitation. La jeune femme a toujours eu en tête de « faire des produits charcutiers fermiers, sans colorant, ni conservateur chimique, ni sels nitrités ».

Saucisses, charcuterie, salaison…

Comme dans une vraie charcuterie artisanale, Laura et Évelyne élaborent une large gamme de produits allant de la viande fraîche (côtelettes, rôtis, filets mignons, grillades…) aux terrines en passant par la salaison, les saucisses… En magasin, on retrouve tout ce qui fait l’étal d’une bonne charcuterie : jambon blanc, pâté de campagne, pâté de tête, rillettes, grattons… Avec une maman originaire de la Haute-Loire, Laura s’est tout naturellement lancée dans les produits de salaison : jambon cru, échine séchée, saucisson sec… Nécessitant huit mois d’affinage, « la charcuterie sèche (saucissons, échine séchée, filets séchés, jambons secs...) est vendue à l’avance ! », confie la jeune femme et le saucisson sec est devenu un produit phare de la boutique de Saint-Gervais-en-Vallière.

Si les produits traditionnels sont attendus des consommateurs, Laura sait constamment « faire essayer de nouvelles choses à ses clients ». Ainsi propose-t-elle, outre des saucisses à barbecue nature, des merguez de porc, des saucisses aux herbes ou au fromage et même des viandes marinées à griller (façon texane, moutarde, thym, romarin…).

Du monde à la boutique !

Depuis qu’elle a ouvert son magasin dans le bourg de Saint-Gervais-en-Vallière, la clientèle de Laura est au rendez-vous. 90 % des produits de la ferme sont vendus sur place dans la boutique. La proximité de Beaune et son potentiel touristique est un atout indéniable. Le village compte un restaurant étoilé qui attire du monde ainsi qu’un gîte qui fait de la publicité à la ferme. Laura participe à des foires le week-end.

En mai dernier, l’EARL avait organisé une porte ouverte qui a eu la visite de 400 personnes sur un week-end ! Des clients ou futurs clients intéressés et conquis par la qualité de l’élevage et des produits de la famille Bigot.

EARL Agriporc

8 rue de Lauchère - Chaublanc

71350 Saint-Gervais-en-Vallière

Tél. 09.81.60.62.82 - 06.50.57.83.57

[email protected]

www.earlagriporc.fr