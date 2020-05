SOUTENEZ LES CIRCUITS COURTS ! La Ferme Lou Metché à Saint-Bonnet-en-Bresse - L’âme d’une production d’exception

Au cœur de la Bresse, la Ferme Lou Metché est devenue en seulement quelques années l’un des fleurons de la gastronomie locale. Une belle réussite, fruit du travail acharné de deux passionnés : Marie-Anne et Denis Ballan.

Celles et ceux qui souhaitent déguster un foie gras, savourer des rillettes et se délecter d’un cassoulet savent quelle direction prendre. Non, pas le Sud-Ouest, mais la Bresse. La Bresse ? Oui, parfaitement car La Ferme Lou Metché est aujourd’hui une référence en cette terre qui fait habituellement la part belle à la volaille de Bresse. À Saint-Bonnet, chez Marie-Anne et Denis Ballan, règnent en maîtres les canards. « Nous avons souhaité élaborer un produit du début à la fin, mettre notre touche personnelle pour aller au bout d’une démarche ».

Passez à l’orange

À partir d’animaux élevés en liberté, le couple ne ménage pas sa peine pour présenter une grande diversité de mets que l’on peut d’ailleurs retrouver sur certaines tables étoilées de la région. Un joli voyage culinaire qui passe par quelques plats copieux comme le canard aux lentilles, les gésiers et même la migreline. Plus originaux encore, sont à découvrir les terrines au vin jaune ou à l’orange, le cou farci, les magrets ou encore le saucisson au piment d’Espelette. Préparés à la ferme dans leur laboratoire, ces produits ne contiennent ni additif ni colorant et pas plus de conservateur.

Des produits qui voyagent

Disponibles notamment dans des magasins de producteurs à Lyon et Fleurville, ils sont également livrés à la clientèle jusqu’à Genève. Une cuisine qui rencontre, par ailleurs, un franc succès lors de salons gastronomiques à Mâcon et Chalon ainsi que dans le cadre des Francos Gourmandes de Tournus. En sus de la création de produits sur-mesure pour les vignerons à partir de leurs vins et de recettes inattendues comme cette goûteuse pizza aux magrets, Marie-Anne et Denis ne manquent pas de projets. Leur ambition est ainsi de développer de nouveaux plats cuisinés à l’image de ce hachis parmentier et de ces lasagnes de canard. De quoi continuer à donner le sourire aux gourmets et aux gourmands !

En partenariat avec L'Exploitant Agricole de Saône et Loire

La Ferme Lou Metché

1 rue des Vernes

71310 Saint-Bonnet-en-Bresse

Tél. : 09.60.07.10.96

Fax. : 03.85.72.69.37

Courriel : [email protected]