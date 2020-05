OFFRE D'EMPLOIS - 120 postes en CDI à pourvoir immédiatement sur les sites de Framatome Saône et Loire

Communiqué de presse de Framatome

Pour accompagner son développement, Framatome recrute près de 800 personnes en CDI en France en 2020 et propose des postes dans les métiers de l’ingénierie, des études, de la gestion de projets, de la production ou de la maintenance, selon différents niveaux de formation et avec de nombreuses possibilités de parcours professionnels.

Avec plus de 260 recrutements en 2018 et plus de 230 en 2019 en Saône-et-Loire, Framatome poursuit sa dynamique de recrutement, d’intégration et de formation sur le territoire.

120 postes en CDI en Saône-et-Loire

Dans le contexte de pandémie de Covid-19, les recruteurs de Framatome restent mobilisés, et proposent des solutions adéquates pour la conduite des entretiens. « Nous sommes organisés pour maintenir notre dynamique de recrutement. Les entretiens se font à distance en utilisant la visioconférence : cela nous permet d’établir un contact direct, tout en respectant les mesures liées au confinement et les gestes barrières.», indique Cassandra Martinez, Responsable cellule recrutement des usines de l’activité Projets et Composants de Framatome. Nous ajustons les dates d’arrivée en fonction des activités concernées et chaque nouveau salarié suit un parcours d’intégration de quatre à cinq jours qui permet d’aborder l’ensemble de nos enjeux : sécurité, sûreté nucléaire, qualité. Nos métiers ont un trait commun : leur contenu technologique. Il impose rigueur, curiosité, autonomie et qualités relationnelles, pour travailler en équipe et en mode projet. » souligne Cassandra Martinez.

A date, 120 postes en CDI sont à pourvoir en Saône-et-Loire, pour les activités de services du site de Chalon-sur- Saône, pour l’usine de Saint-Marcel et pour l’usine du Creusot.

Le site de Chalon-sur-Saône, dédié aux services à la base installée c’est-à-dire à l’installation et à la maintenance des centrales nucléaires, recrute 60 personnes avec des besoins identifiés sur la gestion de projet, sur les métiers de l’ingénierie spécialisée (mécanique, méthodes), mais également sur les métiers d’intervention (responsables de chantier ou d’intervention, techniciens d’intervention...).

L’usine de Saint-Marcel, spécialisée dans l’assemblage des grands composants des centrales nucléaires, recrute notamment 16 soudeurs confirmés en électrode enrobée. A l’issue de leur intégration, ces soudeurs seront formés aux standards de fabrication de Framatome au sein de l’école de soudage interne à l’usine.