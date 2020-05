Une solution Hydro-alcoolique Made in Saône et Loire à la vente

Daniele Gianelli, Directeur du Site de la société ALCEA France basé à Tournus, annonce la vente de la Solution Hydro Alcoolique.

ALCEA France société spécialisée dans la fabrication des peintures industrielles, a décidé, à cause de la baisse physiologique de son activité principale et pour contribuer à la lutte à l’épidémie de Covid-19 de se lancer dans la production de la Solution Hydro Alcoolique pour l’antisepsie des mains selon la formulation recommandée par l’OMS.

Il est possible acheter le produit, chez le Magasin d’Usine de la société, en jerrican de 5L (pour commerces, collectivité, pharmacie, etc.) et 1L (pour le particuliers). Des ventes en « drive » peuvent être organisées ainsi que des livraisons par transporteur pour entreprise, collectivité, hôpitaux selon les volumes d’achat.

Néanmoins, pour maintenir sa vocation de fabricant de peinture, ALCEA France, met à dispositions de sa clientèle, dans son Magasin d’Usine, toute une gamme de peinture, destiné au bricolage, pour métal, bois et bâtiment.

Voici les contacts de la société :

ALCEA France

Z.I. des Joncs

71700 Tournus

Pour les particuliers :

Tél : 03.85.32.35. 38

[email protected]

Pour les professionnels, commerces, collectivité, etc. :

Tél : 03.85.32.35. 30

[email protected]