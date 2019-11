L’Union départementale des élus socialistes et républicains de Saône-et-Loire organise une matinée de formation à destination des futurs candidats aux municipales

Samedi 16 novembre 2019 Centre Social et Culturel "Espace Tuilerie" (12 rue Lamartine à Montchanin)

L'Union départementale des élus socialistes et républicains de Saône-et-Loire (UDESR 71) organise une matinée de formation, ouverte à tou(te)s les futurs candidat(e)s du département aux prochaines élections municipales, le :

Le programme de cette formation est le suivant :

9h15 Accueil par Jean-Yves Vernochet, Maire de Montchanin et Conseiller départemental

9h20 Intervention de Cécile Untermaier, Député de la 4ème circonscription de Saône-et-Loire, sur le projet de loi Engagement et Proximité, débattu actuellement à l'Assemblée nationale



9h40 : Atelier 1 : Municipales 2020, communication, comptes de campagne, constitution des listes : les règles du jeu, les pièges à éviter , avec Maitre Arnaud Pélissier, Avocat, Jean-Marc Frizot, Président du centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale et Violaine Gillet, Conseillère départementale



11h15 Atelier 2 : Réussir le mandat 2020-2026 : la commune et ses partenaires :



• David Marti, Maire du Creusot et Président de la Communauté Urbaine Le Creusot Montceau-les-Mines

• Laetitia Martinez, Vice-présidente du Conseil régional

• Jean-Claude Lagrange, Vice-président du Conseil régional et Maire de Sanvignes-les-Mines

• Evelyne Couillerot, Conseillère départementale

• Jean-Marc Hippolyte, Maire de Saint-Sernin-du-Bois et Conseiller départemental

• Jocelyne Euvrard, Maire de Frangy