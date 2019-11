METEO - Un millier de personnes privées d'électricité en Saône et Loire

Pour suivre en temps réel les conditions de circulation :

- du réseau national : www.bison-fute.gouv.fr

- du réseau départemental : http://www.inforoute71.fr/carte.php

- de la route centre Europe Atlantique (RCEA) : www.webcams-dir.centre-est.developpement- durable.gouv.fr

- de l’autorouteA6 : http://www.aprr.fr/fr/preparation_au_voyage/temps_reel/webcams

- Par ailleurs,la société ENEDIS a signalé que 1099 clients sont privés d’électricité depuis environ 04 h du matin, sur des lignes desservant l’Autunois et le Charolais (communes d’Epinac, d’Autun, de Chissey en Morvan, de Gibles, de Saint Racho, de la Clayette). Les équipes d’ENEDIS sont en cours d’intervention pour un rétablissement le plus rapide possible.

- Les transports scolaires sont maintenus sur le département, les circuits font l’objet d’un examen au cas par cas ce matin par le Conseil Régional qui informera les familles par SMS en cas de suppression du service de transport. Hier soir, les familles des élèves de Saône-et-Loire scolarisés dans des établissements de Charlieu et de Roanne dans le département de la Loire ont été informées de la suppression de 7 circuits de transports scolaires.

Le préfet de Saône-et-Loire engage chacun à être extrêmement vigilant. Il est fortement conseillé, dans la mesure du possible, de reporter les déplacements prévus dans les zones touchées par les intempéries, d'adopter une attitude de grande prudence sur les routes et de respecter le balisage et les consignes des forces de l’ordre pour la sécurité de tous.