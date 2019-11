Entre réunion publique et journée de mobilisation nationale, la CGT Chalon est sur tous les fronts sur la question des retraites

Thierry Barbier, Secrétaire général de l'union locale CGT a tenu à rappeler les engagements et les propositions formulées par l'organisation syndicale à la veille d'un grand rendez-vous face au gouvernement sur la question des retraites.

Première étape annoncée par l'union locale CGT, ce sera celle d'une réunion publique organisée ce vendredi soir à 18h à la Maison des syndicats. Une réunion ouverte à toutes et tous, syndiqués ou pas, afin de débattre autour de la réforme des retraites voulue par le gouvernement. Pour Thierry Barbier, Secrétaire Général de l'Union Locale, "ce sera l'occasion pour chacun de mieux appréhender ce qu'il se prépare et qu'une autre réforme est possible". L'organisation syndicale profite d'ailleurs pour rappeler ses propositions : garantir la possibilité de départ à 60 ans au libre choix du salarié, élever les minima de pension au niveau du SMIC pour une carrière complète, indexer les pensions sur l'évolution des salaires et non pas sur les prix, prise en compte de tous les éléments de la rémunération incluant les primes, les périodes d'inactivité doivent être considérées comme des périodes travaillées et validées, les pensions de reversion doivent être portées à 75 % des pensions du conjoint, pacsé ou concubin décédé sans condition d'âge et de ressources.

Thierry Barbier a rappelé les mises en garde formulées par la CGT, "le régime à point préconisé par le gouvernement fera baisser les pensions de 10 à 30%. C'est saut dans l'inconnu".

La CGT sera de la partie le 5 décembre avec un cortège qui s'élancera en début d'après-midi depuis la Maison des syndicats, avant d'emprunter le boulevard, de rejoindre la gare, d'effectuer des haltes vers la permanence du député Gauvain ou à la gare avec une prise de paroles des cheminots, et de se retrouver devant le Medef de Saône et Loire, pour terminer devant la maire et enfin devant la Sous-Préfecture. Selon les premières remontées de terrain, la journée du 5 décembre s'annonce bien suivie.

Laurent Guillaumé