RETRAITES - 4 rassemblements annoncés ce mercredi en Saône et Loire

A Chalon un départ à 14h depuis la Maison des Syndicats

COMMUNIQUE CGT SAÔNE ET LOIRE

Qui a parlé d’essoufflement de la mobilisation sociale ?

La mobilisation sociale du vendredi 24 janvier a été un nouveau « temps fort » !

Partout en France, plus de 200 manifestations ont été organisées, avec plus de 1.300.000 manifestant-e-s qui ont « battu le pavé », 2500 dans notre département, dont un grand nombre d’entre eux en grève.

Des « retraites aux flambeaux », forme originale de mobilisation qui incarne la détermination du mouvement social ont été organisées à travers plusieurs villes.

L’intersyndicale qui s’est réunie le 24 janvier appelle à poursuivre le renforcement et l’élargissement de la mobilisation en multipliant les initiatives les 30 et 31 janvier en direction des populations. Elle a également décidé d’une nouvelle journée de grève et de manifestation à la veille de la Conférence de financement des retraites, mercredi 29 janvier.

Face à une réforme volontairement ambiguë, aujourd’hui, la seule chose que tout le monde a bien compris, c’est qu’il faudra travailler au moins jusqu’à 64 ans !

Le gouvernement doit entendre le mécontentement social sur son projet de réforme, et en tirer la seule conclusion qui s’impose : le retirer et ouvrir de véritables négociations permettant de renforcer et de pérenniser notre système actuel de retraite.

L’Union Départementale CGT 71 appelle à la grève et à rejoindre les rassemblements et manifestations qui auront lieu le mercredi 29 janvier :