Déploiement de la téléphonie mobile – Résorption des zones blanches en Saône-et-Loire

Le 14 janvier 2018, le Gouvernement a signé un accord historique avec l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) ainsi que les opérateurs mobiles, pour accélérer la couverture numérique des territoires. Cet accord concrétise la volonté du Gouvernement de mettre au cœur de ses priorités l’accélération et l’amélioration de la couverture mobile dans l’ensemble du territoire. Ce plan d’intensification des investissements privés repose sur des engagements forts et contraignants de la part des opérateurs. L’objectif consiste à rompre l’isolement lié à la fracture numérique et mobile.

Dans le département, le préfet et le Conseil départemental de Saône-et-Loire co-pilotent la mise en œuvre de cette démarche, en s’appuyant sur quatre critères: sécurité civile, économie et développement des entreprises, isolement de la population, développement et attractivité touristique.

Trois opérateurs sont mobilisés (Bouygues Telecom, Free, Orange). Depuis le lancement de la procédure, les déploiements opérés concernent Cherizet, Montmelard, Sivignon, Sigy-le-Châtel (arrondissement de Mâcon), La Grande Verrière, Saint-Léger-sous-Beuvray (arrondissement d’Autun), Charrecey et Culles-les-Roches (arrondissement de Chalon-sur-Saône), et Issy-l’Evêque (arrondissement de Charolles).

D’autre part, des études radio ont été réalisées pour assurer et améliorer la couverture en « 4G ». Ainsi, divers points ont été retenus dans le Nord de l’Autunois (Charbonnat, Chissey-en-Morvan, Reclesne et Sommant), et le Charolais (La Chapelle-au-Mans, Curdin, Cuzy, Grury et Les Guerreaux).

Cette démarche est menée en envisageant les solutions techniques les plus adaptées, pour faciliter l’intégration paysagère des installations. Ainsi, pour le pylône Sigy-le-Châtel, une attention particulière a été portée à l’insertion paysagère du projet avec une peinture du pylône couleur verte, afin de mieux concilier les enjeux techniques et environnementaux.