Trois motard blessés dans trois chutes ce dimanche après-midi sur les routes de Saône et Loire

Soleil, déconfinement et deux roues... savoureux cocktail qui pousse à bien des comportements dangereux au fil des jours. Ce dimanche après-midi, les sapeurs pompiers sont intervenus pour trois accidents sur les routes de Saône et Loire. Trois accidents avec pour seule cause selon les premières constatations le comportement des motards. Un peu après 13H30, c'est à Azé, devant la carrière que les sapeurs-pompiers ont pris en charge un motard suite à une lourde chute. Peu avant 16h, c'est à La Vineuse sur Fregande, que les sapeurs pompiers ont pris en charge là aussi un motard accidenté seul. Enfin, peu avant 17h, c'est un 3e accident qui a nécessité l'intervention des sapeurs-pompiers à l'Abergement de Cuisery, et là aussi avec un deux-roue seul en cause.

L.G