Reprise des examens du permis de conduire en Saône-et-Loire

Communiqué de la Préfecture de Saône et Loire

À compter du 8 juin, les examens pratiques du permis B reprendront dans tous les centres d’examens du département (Mâcon, Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Le Creusot, Autun, Louhans, Paray-le- Monial, La Clayette et Gueugnon).

Des solutions avaient été systématiquement recherchées et trouvées localement pour garantir une ouverture à la date du 8 juin, des centres d’examens, dits secondaires, qui ne disposent pas de sanitaires (Le Creusot, Autun, Paray, La Clayette, Gueugnon). L’accès à un point d’eau et aux sanitaires, est impératif pour le respect des consignes sanitaires de la crise covid-19.

S’agissant des consignes sanitaires, les gestes barrières et principe de distanciation physique seront scrupuleusement respectés.

Les inspecteurs, les élèves et leurs accompagnateurs porteront systématiquement des masques dans les véhicules. Si l’élève en position de conduite et l’inspecteur ne peuvent être placés de manière à garantir une distance d’au moins un mètre entre eux, l’inspecteur et l’accompagnateur porteront une visière. Le véhicule sera en outre en permanence aéré et sa climatisation éteinte. Après chaque passage d’un élève, le poste de conduite des véhicules sera nettoyé et désinfecté par l’accompagnateur. Par ailleurs, les sièges utilisés seront recouverts d’une housse de protection changée ou désinfectée entre deux élèves successifs pour les sièges conducteur et passager.

Les dispositifs de protections individuels relèvent de la responsabilité de l’État pour ses propres personnels, les inspecteurs du permis de conduire, et des auto-écoles pour la désinfection des véhicules et la protection des accompagnants et candidats.

Aussi pour tenir compte des délais nécessaires à la mise en œuvre de ces dispositions, le nombre de candidats aux permis de conduire est revu de 13 à 11 personnes par inspecteur et par jour.

Cette organisation a été communiquée dès le 29 mai à toutes les auto-écoles du département, les informant de la reprise des examens dans tous les centres, y compris secondaires, dès le lundi 8 juin.