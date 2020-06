La Saône et Loire sort le carnet de chèque pour les masques et autres protections face au COVID19

André Accary a confirmé que la Saône-et-Loire va constituer un stock, si possible sans commander à l’étranger. A 9 mois des élections, majorité et opposition sont main dans la main. Qui l’aurait parié il y a un an ? Personne. Sauf que la pandémie est passée par là. Le Président de la collectivité a salué le sens des responsabilités d’Evelyne Couillerot.