SENATORIALES - Les noms des sénateurs sont connus...

Les grands électeurs de Saône et Loire étaient appelés à voter ce dimanche. Un peu moins de 1700 électeurs pour élire trois sénateurs !

Deux candidats sortants se représentaient, à savoir Marie Mercier (LR) et Jérôme Durain (PS). Les deux ont été réélus dans leurs fonctions au regard des premiers résultats tombés ce dimanche soir. La liste conduite par Marie Mercier a même opéré une vraie razzia, bien loin devant le score enregistré par Jean-Patrick Courtois aux dernière sénatoriales. Un score qui lui permet même d'élire en qualité de sénateur de Saône et Loire, son second de liste, à savoir Fabien Genet, maire de Digoin, qui connaît bien le sénat pour avoir officié de nombreuses années parallèlement à ses mandats d'élus, en qualité d'assistant parlementaire au Sénat. Eric Michoux, candidat soutenu par Jean-Paul Emorine arrive loin derrière les deux premières listes, distançant lui même les autres listes candidates.

Plus d'infos plus tard sur info-chalon.com