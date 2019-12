5700 manifestants ont défilé dans les rues de Chalon-sur-Saône contre la réforme des retraites

Forte mobilisation, ce jeudi, suite à l'appel lancé par plusieurs organisations syndicales, aussi bien dans le secteur public que privé, à manifester contre la réforme des retraites prévue par le gouvernement. Ils étaient plus de 8000 à manifester en Saône-et-Loire et Chalon-sur-Saône en était le plus gros contingent avec 5700 personnes. Plus de détails avec Info Chalon.