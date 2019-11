Pluie de Médailles au Tir Sportif lors du Championnat départemental

31 médailles d’or, 17 en argent et 9 en bronze, au total 57 médailles pour le Tir Sportif de Châtenoy-le-Royal lors des Championnats départementaux à la carabine, pistolet et arbalète Field.

Un championnat départemental à 10 et 18 mètres organisé sur deux plateaux le stand de tir de la STEP à Chalon-sur-Saône pour la carabine et le pistolet à 10 mètres et au stand du Tir Sportif de Châtenoy-le-Royal pour l’arbalète Field, le pistolet vitesse et standard.

De très bons résultats pour tous les tireurs Châtenoyens, voir un record de Saône et Loire pour Jacques Mangematin en arbalète Field Seniors avec un total de 578 points.

Des résultats proclamés en présence du maire de Châtenoy-le-Royal, Vincent Bergeret, de son adjoint aux sports Henri Lombard et qui ont vu au total 57 médailles sur les poitrines des tireurs châtenoyens.

En individuel:

Field : 2 médailles d’or, 3 argent, 2 bronze

Pistolet 10 m. : 6 médailles d’or, 3 argent, 2 bronze

Pistolet Vitesse : 6 médailles d’or, 4 argent, 2 bronze

Pistolet Standard : 6 médailles d’or, 4 argent, 1 bronze

Carabine : 1 médaille d’or, 2 argent, 2 bronze

Total individuel : 21 médailles d’or, 16 argent, 9 bronze = 46 médailles

Par Equipes:

Field : 4 médailles d’or, 1 argent

Pistolet : 10 m. : 2 médailles d’or

Pistolet Vitesse : 2 médailles d’or

Pistolet Standard : 2 médailles d’or

Total équipes : 10 médailles d’or, 1 argent = 11 médailles

Prochain rendez-vous les 29 -30 novembre et le 1er décembre 2019 pour le Championnat Régional, dans les mêmes stands de Châtenoy et de Chalon, compétition comptant pour la qualification au Championnat de France qui se déroulera en Février 2020 à Niort

JC Reynaud